Популярные у россиян продукты могут вызывать рак

https://static.news.ru/photo/4f8e3ab6-9603-11eb-b4e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рафинированные и переработанные продукты часто провоцируют развития различных тяжёлых заболеваний, сообщили в Американской ассоциации диетологов.

По словам представителя ассоциации Кэтрин Зератски, регулярный приём в пищу рафинированных продуктов грозит диабетом, ожирением, онкологией и сердечно-сосудистыми недугами.

Согласно данным специалистов, выяснить, какие продукты опасны, очень просто. Чаще всего они имеют белый цвет (сахар, мука, рис). Также не стоит злоупотреблять рафинированными маслами.

Зератски объяснила, что сложные углеводы в рафинированных продуктах становятся простыми, что приводит к набору веса. Кроме того, такая еда провоцирует скачки инсулина, в результате которых развивается сахарный диабет, ожирение и опухолевый процесс, передаёт «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Китая провели анализ сведений 26 пищевых цепочек, в которых поучаствовали 1,9 млн людей из 29 стран. По итогу исследования эксперты определили оптимальный режим питания для долголетия.