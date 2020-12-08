Попова заявила о создании в России пула вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/44af6850-39ff-11eb-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В России ведётся разработка целого пула вакцин от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В РФ сегодня разрабатывается не одна вакцина, наши учёные разрабатывают целый пул вакцин, и эта работа будет продолжаться, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Она отметила, что другие страны проявляют интерес к российским препаратам.

Интерес высокий, и я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнёрами — главными санитарными врачами, государственными санитарными врачами различных стран. При каждой встрече вопрос о российских вакцинах звучит — интерес очень большой, — отметила руководитель Роспортебнадзора.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова сообщала, что Россия за время пандемии успела поставить в 45 разных стран более 1,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

По словам главы надзорного ведомства, уровень летальность от COVID-19 в России ниже, чем в среднем по миру: 1,7% против 2,3%.