Попова заявила о низкой заболеваемости гриппом в России

https://static.news.ru/photo/0f7ec158-2e47-11eb-aad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторую неделю в РФ снижается заболеваемость гриппом после первой традиционной волны ОРВИ.

Сегодня гриппа в стране очень-очень мало, хотя он есть. У нас сегодня на самом деле вторую неделю идёт снижение, хотя до этого шёл рост заболеваемости сезонными острыми респираторно-вирусными инфекциями, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, традиционная первая волна уже две недели как снижается.

Всего в стране от гриппа привиты почти 45% населения. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что 15% населения ещё могут пройти вакцинацию, ведь пока наблюдается спад заболеваемости гриппом, самое удачное время сделать прививку, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в 47 российских регионах превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в большинстве случаев среди взрослого населения.

Как писал NEWS.ru, Попова заявила, что меры профилактики от коронавирусной инфекции будут актуальны как минимум до весны. Она подчеркнула, что остаток 2020 года придётся провести без поездок в дальние страны.