Попова заявила о госпитализации 28 россиян, вернувшихся из ЮАР

В российских обсерваторах находятся 177 прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму «омикрон». При этом 28 человек из числа госпитализированных попали в обсерваторы за сегодняшний день. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, штамм «омикрон» был выявлен у двух человек, четыре человека были заражены штаммом «дельта». Ещё у двоих был выявлен грипп, пишет ТАСС.

32 [человека] прилетели сегодня утром <...>, 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы. Часть — на основании клинических проявлений, часть — на основании ПЦР-результатов, — уточнила Попова.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов перечислил симптомы заражения новым видом коронавируса. Как правило, это ломота в теле, частое чиханье, першение в горле, сильная головная боль, усталость и жидкие выделения из носа. По данным ВОЗ, «омикрон»-штамм может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января.

В то же время исследование японских учёных показывает, что «омикрон» распространяется в четыре раза активнее, чем вариант «дельта», и с ним плохо справляется иммунитет. Однако сама болезнь протекает в лёгкой форме, тяжёлых случаев болезни наблюдается мало.