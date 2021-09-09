Попова заявила, что коронавирус «с нами надолго»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус как заболевание останется с россиянами «надолго». Кроме того, не исключено также и появление новых вирусов. Её слова приводит РИА Новости.

Мы прошли только этап и, очевидно, дальше развитие будет продолжаться, что вирус и этот с нами навсегда и надолго, и новые, очевидно, будут, — рассказала глава ведомства.

До этого она также уточняла, что в мире уже появляются новые штаммы, количество которых не поддаётся исчислению. К примеру, некоторые штаммы могут быть ещё не выявлены учёными, однако это не значит, что их не существует. В связи с этим Попова призвала россиян вакцинироваться. Только так можно защититься от болезни или хотя бы снизить риск её тяжелого течения.

В России за минувшие сутки зафиксировано 18 380 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии коронавирус был выявлен более чем у 7 млн россиян. Из больниц выписаны 19 639 пациентов, 794 человека скончались за последние сутки.