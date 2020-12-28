Попова: заболеваемость гриппом находится на минимальном за 20 лет уровне

https://static.news.ru/photo/a1d1f6e2-49a9-11eb-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Случаи заболевания гриппом в стране в настоящее время единичны, такой ситуации не было за последние 20 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным главы ведомства, сейчас почти 60% населения России уже привились от гриппа.

Учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет, — рассказала она в интервью на радио «Вести ФМ».

Она также выразила уверенность, что иммунизация против коронавируса даст свои результаты.

Ранее Попова отметила, что несмотря на пандемию, в России удалось, согласно национальному календарю прививок, в 2020 году выполнить запланированные вакцинации, писал NEWS.ru.

Ежегодно от гриппа в мире умирают более 600 тысяч человек. Профилактировать грипп бывает сложно, вирус постоянно мутирует, образуются новые штаммы. В текущем году в мире появились сразу три неизвестных разновидности инфекции.

В Роспотребнадзоре сообщали, что на прошлой неделе в России выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), обусловленная респираторными вирусами негриппозной этиологии, например парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими. Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах России, преимущественно среди взрослого населения.