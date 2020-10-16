Попова оценила произошедшие с коронавирусом мутации

https://static.news.ru/photo/f986de30-0fc4-11eb-b1be-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что мутация коронавируса в течение девяти месяцев была минимальной.

Сегодня мы видим, что он в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность и «злость», — сказала Попова интервью Первому каналу.

В беседе с журналистами главный санитарный врач также подчеркнула, что России принимаются максимальные меры, чтобы не было перегрузки здравоохранения из-за ситуации с распространением COVID-19. Она добавила, что вакцинация в России на данный момент добровольная, и этот принцип менять не нужно.

В конце мая Анна Попова также рассказывала о невысокой изменчивости коронавируса. Тогда она заявляла, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире