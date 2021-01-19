Попова: тесты для выявления британского штамма готовы к регистрации

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Тест-система, способная выявить мутировавший британский штамм COVID-19 готова к регистрации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма, — цитирует её ТАСС.

Попова добавила, что это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР-тест-систему, не тратя огромные средства на секвенирование. К регистрации также готова иммунохроматографическая тест-система на определение антигена вируса.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что тест-система на определение антигена «на таком высоком уровне» создана в России впервые. Её разработал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии ведомства. Она способна выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Ранее эксперты США сообщили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 может стать наиболее распространённым на территории Штатов уже в марте этого года. В настоящее время было зафиксировано 88 случаев инфицирования новым штаммом в 15 штатах страны, писал NEWS.ru.