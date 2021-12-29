Попова: в РФ за неделю создали тест-систему по выявлению «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что тест-системы для обнаружения нового «омикрон»-штамма коронавируса в России были сделаны за неделю. По её словам, специалисты проводят уже первый скрининг тест-системами для ПЦР-диагностики, направленными на конкретный штамм. По мнению главы ведомства, следует предотвращать попадание любого нового возбудителя вируса на территорию РФ.

На «омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-системы, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, и сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики, <...> именно направленными на конкретный штамм, именно «омикрон», — отметила она.

Она также подчеркнула необходимость создания современных лабораторий и исследовательских центров, где россияне смогут оперативно получить данные о состоянии здоровья при помощи анализов.

Попова также сообщила, что в РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса.

Это люди приехавшие, люди, очень близко с ними контактировавшие, очаги локализованы все, — подчеркнула она.

В декабре директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработаны тест-системы, способные не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу, «омикрон» это или нет. По его словам, они проходят лабораторные исследования. Если понадобится, тест-системы будут зарегистрированы и начнут применяться.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите глав стран СНГ рассказал об эффективности вакцины «Спутник V». Российский лидер пояснил, что беседовал на эту тему с руководителем центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Тот заверил, что «Спутник V» точно нейтрализует новую разновидность инфекции «омикрон».