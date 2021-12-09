Попова сообщила об отсутствии данных по поводу опасности «омикрон»-штамма

Данных о меньшей опасности «омикрон»-штамма по сравнению с другими вариантами коронавируса в настоящее время нет. Соответствующую гипотезу учёных только предстоит подтвердить, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пока абсолютных достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. А мы ориентируемся только на то, в чём абсолютно уверены, — сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что преобладающим штаммом коронавируса в России пока остаётся вариант «дельта». По её словам, на текущий день новый штамм «омикрон» выявлен только у нескольких россиян, вернувшихся из ЮАР, где эта мутация получила наибольшее распространение. В то же время, по данным ВОЗ, «омикрон»-штамм может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января — новую мутацию выявили в 57 странах мира.

Так, российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах с температурой 37,6. Известно, что ещё восемь путешественников ждут результаты своих анализов. Несмотря на то что новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что болезнь протекает более мягко.