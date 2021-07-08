16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

21:18, 08 июля 2021
Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Москве отмечается определённая ситуация с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, стабилизации ситуации способствуют введённые ограничения и интенсивная вакцинация.

Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определённую стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают, — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице не вводят новые ограничения. По словам главы российской столицы, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, поскольку люди стали более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований. Такой подход позволяет пока не вводить ограничительные меры.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео