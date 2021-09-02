Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в восьми регионах РФ

В настоящее время в восьми регионах России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Ещё 47 субъектов находятся в стадии снижения заболевания. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз, — рассказала Попова.

Она выразила надежду, что регионы справятся с ситуацией и дальнейшее развитие событий можно будет считать исключительно «снижением вызова».

Ранее Анна Попова рассказала о распространении новых штаммов коронавируса в РФ. По её словам, распространения новых штаммов, включая «лямбду», пока нет.