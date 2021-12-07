Попова: штамм COVID-19 «омикрон» заразнее предыдущих

Новый штамм коронавируса «омикрон» отличается высокой заразностью и уже распространяется по всему миру, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Накануне коронавирус был выявлен у четырёх вернувшихся из ЮАР туристов, каким штаммом они заразились, выясняют медики.

Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко. <...> Конечно же, риски сегодня остаются достаточно высокими. Ещё раз хочу сказать, и сегодня всё больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру, — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у четырёх вернувшихся в Россию из ЮАР туристов. Медики выясняют, каким штаммом они заразились. Все путешественники находятся на карантине в подмосковном пансионате «Восход» под наблюдением врачей.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность» из-за высокой заразности, а также из-за предположительно имеющейся способности обходить иммунитет к инфекции. Президент Владимир Путин призвал готовиться к любому варианту распространения нового штамма. Он поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с ним.