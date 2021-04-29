Попова: Рост заболеваемости инфекциями ожидается в России к осени

Осенью в России ожидается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями, включая новый коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, её слова приводит ТАСС.
Мы к осени совершенно обосновано ожидаем определенной динамики сезонного роста всех вирусных инфекций респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания, опасного заболевания, — заявила она.
При этом Попова убеждена, что единственным вариантом защиты своего здоровья и здоровья близких является вакцинация.
Ранее Роспотребнадзор назвал напряжённой эпидситуацию в Москве. Заболеваемость в мегаполисе превышает средние показатели по стране.
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