Попова: Рост заболеваемости инфекциями ожидается в России к осени

Предлагаемые зарубежными учёными дозы витаминов для профилактики коронавируса неразумны и могут быть опасны для организма. Об этом «Москве 24» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Накануне профессор медицины из Италии Сальваторе Коррао сообщил, что избежать тяжёлых форм COVID-19 помогает употребление витаминов C и D, мелатонина и цинка. При этом мелатонина, по его словам, нужно каждый...