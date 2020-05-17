Попова: рост распространения COVID-19 остановлен в РФ

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. По её словам, стабилизация отмечается по всей стране.
День ко дню прироста уже практически нет. Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью, — сказал она в эфире телеканала «Россия 24».
Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье сможет достичь критериев, необходимых для смягчения карантина, к 18 мая, писал NEWS.ru.
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