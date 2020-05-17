Попова: рост распространения COVID-19 остановлен в РФ

https://static.news.ru/photo/dcb06e26-982c-11ea-9c05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. По её словам, стабилизация отмечается по всей стране.

День ко дню прироста уже практически нет. Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью, — сказал она в эфире телеканала «Россия 24».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье сможет достичь критериев, необходимых для смягчения карантина, к 18 мая, писал NEWS.ru.