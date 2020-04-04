Попова: Россия в борьбе с коронавирусом идёт по оптимистичному сценарию

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Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что страна идёт по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавируса. По её словам, это стало возможным благодаря хорошей подготовке в феврале и марте.

У нас рассчитано несколько сценариев — и самый благоприятный-оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идёт по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры, — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что в РФ эпидемия развивается не так остро, как в других странах. Однако пик заболеваемости в стране ещё не пройден.

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

По данным на 4 апреля, в мире насчитывается более 1,1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено более 278 тысяч случаев COVID-19, писал NEWS.ru.