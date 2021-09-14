Попова: Россия уже создала тест-систему для выявления вируса нипах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские учёные из ГНЦ «Вектор» уже создали тест-систему для выявления вируса нипах, вспышка которого была зафиксирована в Индии. Об этом она рассказала на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета, пишут РИА Новости. Инфекция поражает клетки головного мозга, вызывая энцефалопатию и лихорадку. От неё умирают от 40% до 75% пациентов, ни лекарства, ни вакцины от вируса нипах пока что не существует.

Коллеги очень быстро сделали тест-систему. На сегодняшний день мы можем различать вирус нипах в случае его выявления, — заявила Попова.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, вирус нипах является одним из опаснейших заболеваний в мире: он поражает клетки головного мозга, вызывая энцефалопатию и лихорадку. От инфекции умирает от 40% до 75% пациентов, ни лекарства, ни вакцины от вируса нипах пока что не существует. Переносчиками заразы считаются летучие лисицы и летучие мыши. Чаще всего люди заболевают, когда употребляют в пищу фрукты, на которых осталась слюна заражённых животных.

Ранее врач-инфекционист признался, что угроза всемирной эпидемии индийского вируса нипах не более чем страшилки. По его словам, вспышки инфекции начались ещё 10 лет назад.

Между тем министр здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж заявила, что симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек. В настоящее время их состояние стабильное. Власти штата проверяют 251 человека, которые контактировали в районе Кожикоде с первым заражённым — 12-летним мальчиком.

Это уже пятая вспышка вируса в Индии, последняя фиксировалась в 2019 году также в штате Керала.