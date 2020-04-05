Попова: России пока удаётся «не сорваться во взрывной рост» по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/74a95f78-772e-11ea-b153-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что стране пока удаётся «не сорваться во взрывной рост» заболеваемости коронавирусной инфекцией.

РФ идёт по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением COVI-19. По словам Поповой, это стало возможным благодаря хорошей подготовке в феврале и марте.

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 64 тысяч, более 247 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания и Италия. В каждой из них более 124 тысяч выявленных диагнозов.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.