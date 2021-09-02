Попова рассказала, как россиянам спастись от гриппа в этом году
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:41, 02 сентября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Между двумя прививками — от коронавируса и гриппа — должен пройти минимум месяц. Очерёдность вакцинации при этом не имеет значения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц, — сказала Попова.
Она отметила, что россияне должны в этом году обезопасить себя от гриппа. Для этого обязательно нужно привиться. В вакцину в 2021 году включены два новых штамма.
Что касается COVID-19, то пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора и уточнила, что необходимые противоэпидемические требования, а также «утренние фильтры» для учащихся остаются обязательными в российских школах в новом учебном году.
Ранее Елена Малышева сообщила, что увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключённых к ИВЛ, способны антикоагулянты. Ещё одним эффективным, по её мнению, препаратом Малышева назвала дексаметазон, который назначают только в больницах. Врач уточнила, что он снижает смертность на 30%.