Попова рассказала, как россиянам спастись от гриппа в этом году

Между двумя прививками — от коронавируса и гриппа — должен пройти минимум месяц. Очерёдность вакцинации при этом не имеет значения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц, — сказала Попова.

Она отметила, что россияне должны в этом году обезопасить себя от гриппа. Для этого обязательно нужно привиться. В вакцину в 2021 году включены два новых штамма.

Что касается COVID-19, то пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора и уточнила, что необходимые противоэпидемические требования, а также «утренние фильтры» для учащихся остаются обязательными в российских школах в новом учебном году.

Ранее Елена Малышева сообщила, что увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключённых к ИВЛ, способны антикоагулянты. Ещё одним эффективным, по её мнению, препаратом Малышева назвала дексаметазон, который назначают только в больницах. Врач уточнила, что он снижает смертность на 30%.