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Попова рассказала о состоянии пациентов с «омикроном» в России

Попова: состояние пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса в России удовлетворительное
15:26, 16 декабря 2021
Попова рассказала о состоянии пациентов с «омикроном» в России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии российских пациентов, заражённых «омикрон»-штаммом коронавируса. Она отметила, что на текущий день они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом пишет РИА Новости.

Клиническое состояние у всех пациентов с «омикроном» удовлетворительное, — сказала она.

Как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на текущий день в РФ заражение штаммом «омикрон» выявлено уже у 25 человек. По её словам, избежать распространения новой мутации в России невозможно из-за предстоящих новогодних праздников.

Единственной доступной мерой защиты от «омикрона» является вакцинация. Голикова подчеркнула, что сроки ревакцинации из-за новой угрозы могут быть пересмотрены. Она также рассказала, что выдача сертификата о вакцинации после первой прививки неразумна. По её словам, она не может рекомендовать к принятию такую инициативу, так как организм просто не успеет выработать антитела для борьбы с инфекцией.

За минувшие сутки в России выявили 28 486 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 37 155 пациентов. Жертвами пандемии за последний день стали 1133 пациента.

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