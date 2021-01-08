Попова рассказала о снижении заболевших COVID-19 в РФ

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За первую декаду 2021 года число заболевших коронавирусом в России снизилось на 12%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Говорить о стабилизации, конечно же, ещё рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев, — сообщила она в эфире канала «Россия 1»

Попова добавила, что за это время снизилось примерно на тот же процент и число госпитализированных.