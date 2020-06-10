Попова рассказала о ситуации с бессимптомными пациентами с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6088145e-ab08-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В России не снижается число заразившихся коронавирусом, у которых болезнь проходит без симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства дала оценку обстановке на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Количество людей без выраженных симптомов у нас не снижается, это характеристика очень высокого количества тестов, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторые дни бессимптомное течение болезни выявляют у 40–50% прошедших тестирование и тех, у кого симптомы не развиваются в ближайшие 14 дней.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 7 360 352 человека. Жертвами болезни с начала пандемии стали 415 448 человек. Вылечиться удалось 3 603 370 пациентам. В России сейчас 485 763 заболевших, умерли 6178 человек, выздоровели — 242 723.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова заявила, что режим ношения масок и дезинфекции должен сохраняться на всей территории России. Об этом говорит имеющаяся на сегодняшний день статистика по распространению коронавирусной инфекции нового типа по стране.