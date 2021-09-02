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Попова рассказала о распространении новых штаммов коронавируса в РФ

21:11, 02 сентября 2021
Попова рассказала о распространении новых штаммов коронавируса в РФ Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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В России распространения новых штаммов коронавируса, включая «лямбду», пока нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, новые штаммы не получают распространения даже в тех местах, где они образуются. Сотрудники Роспотребнадзора внимательно следят за ситуацией.

И так громко шумевшая «лямбда», и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет, — подчеркнула руководитель ведомства.

Превалирующим штаммом на сегодняшний день в России, как и в значительной части мира, Попова назвала штамм «дельта».

Ранее Анна Попова предсказала типичный для осеннего сезона рост заболеваемости, в частности коронавирусной инфекцией. По её словам, осенью, согласно «эпидемиологической закономерности», люди чаще болеют вирусными и инфекционными заболеваниями, и коронавирус не исключение.

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