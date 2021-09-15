Попова рассказала, какой штамм COVID поражает россиян чаще всего

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 95% всех случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «Дельта». Её слова приводит РИА Новости.

В Российской Федерации сегодня больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции — «дельта» штамм, также как в значительной части стран мира, — сказала глава ведомства в разговоре с журналистами.

За минувшие сутки в России выявлен 18 841 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России за всё время пандемии приближается к 7,2 млн. Выздоровели 17 039 пациентов. Умерли 792 человека.

В Москве за сутки зафиксировано 1838 случае заражения. Выздоровели 1430 пациентов и 49 скончались.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России привито чуть меньше половины взрослого населения страны, при этом добавив, что уже через несколько месяц процесс вакцинации пройдут более 50% россиян.