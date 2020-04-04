Попова рассказала, каким путём чаще всего передаётся коронавирус

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 96% случаев коронавирус передаётся капельным путём.

По её словам, один заболевший, у которого ярко выражены симптомы, может заразить в среднем трёх человек, передаёт ТАСС.

Мы сегодня знаем, что вирус передаётся преимущественно капельным путём — 96% случаев связаны с капельным путём. И только 4% или 6% у разных исследователей — это воздушный путь, — сказала она.

Кроме того, Попова подчеркнула, что на данный момент в России нет всплеска заболеваемости гриппом и пневмонией. Однако в некоторых регионах наблюдается увеличение числа случаев гриппа, которое происходит ежегодно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что страна идёт по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавируса. По её словам, это стало возможным благодаря хорошей подготовке в феврале и марте.