Попова рассказала, как уберечься от «чёрной плесени»

https://static.news.ru/photo/40f62ff4-c466-11eb-a899-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Чёрная плесень» (мукормикоз) представляет опасность, если у человека ослаблен иммунитет. Для того чтобы уберечь себя от заражения, необходимо использовать средства профилактики, как и при защите от коронавируса. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил — антисептики, маски — крайне важны, — цитирует её агентство.

«Чёрная плесень» — осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Оно может развиться у человека, контактирующего с грибковыми спорами в окружающей среде или после проникновения грибка через кожные повреждения.

Ранее индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза. Под угрозой заражения находятся люди, страдающие диабетом, а также переболевшие коронавирусом,

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что россиянам мукормикоза бояться не следует, поскольку в Индии другая климатическая зона и культура питания.