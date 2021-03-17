Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после прививки

https://static.news.ru/photo/0f6abc50-87cd-11eb-b79c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации от коронавируса. Она также поведала, почему патоген мутирует и как это влияет на человека.

По её словам, вирус стремится подстроиться к организму носителя и избежать атаки со стороны иммунной системы.

Этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, они не имеют большого значения для свойств вируса, они важны для нас, — сказала Попова.

Тем не менее эти мутации всё равно изучаются, так как пока ещё неизвестно, как они влияют на эпидпроцесс. Больше всего опасений вызывают британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса. Впрочем, вакцины помогают бороться и с ними.

Не у всех людей после вакцинации возникает иммунитет к патогену. В этом случае глава Роспотребнадзора советует обратиться к врачам, которые помогут подобрать специальные схемы иммунизации. Таким образом можно будет всё же попробовать обезопасить пациента от заражения.

Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведёт и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации, — добавила Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что к лету текущего года в России возможно ослабление ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для этого необходимо, чтобы граждане продолжали соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Такое заявление 18 марта сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.