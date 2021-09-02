Попова рассказала о ношении масок в вузах

Читайте нас в Google Новости

Для студентов российских вузов сохраняется режим ношения масок, введённый в связи с пандемией коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, ситуация в школах и вузах РФ различается .

В вузах <...> есть масочный режим для взрослых ребят. Но в принципе то же самое. Прекратить передачу [инфекции] от человека к человеку, — отметила глава Роспотребнадзора.

Она также подчеркнула важную особенность студентов вузов, которая не может распространяться на школьников.

В вузах есть одна важная особенность. Студентов старше 18 лет можно прививать и нужно прививать, — сказала Попова.

Ранее Анна Попова рассказала о том, что в России распространения новых штаммов коронавируса, включая «лямбду», пока нет.