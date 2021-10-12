Попова призвала родителей контролировать детей на карантине

Родители детей, переведённых на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости в школе, должны минимизировать их контакты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Если речь идёт о переводе детей-школьников на дистант, то такой мере должна предшествовать работа с родителями <...>. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры, — сказала Попова.

Она отметила, что школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если более 20% учеников в классе отсутствуют по причине болезни.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что молодой возраст перестал быть страховкой от тяжёлой формы коронавируса. Он добавил, что в России занято 235 тысяч из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19, при этом рост заболеваемости в стране составляет 16%, в 11 субъектах прирост заболевших составляет 30%. Особую тревогу вызывают Оренбуржье, Татарстан и Башкирия.

12 октября в России был установлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса — за сутки скончались 973 человека.