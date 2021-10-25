Попова призвала не сравнивать нерабочие дни с локдауном

Период нерабочих дней, который вводится в России с конца октября по начало ноября из-за ситуации с распространением коронавируса, не является локдауном. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Познер» на Первом канале, передаёт ТАСС.

Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, всё. Всё, что нужно сделать для разрыва цепочек, — сказала руководитель Роспотребнадзора.

За последние сутки в России обновился рекорд по количеству новых заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За 24 часа в стране зафиксировано 37 930 новых случаев. За сутки от коронавируса скончались 1069 пациентов, полностью выздоровели 20 690 человек.

Самый высокий показатель суточной заболеваемости был зафиксирован в Москве — там за день заболели 7778 человек. На втором месте оказалось Подмосковье с 3127 случаями, на третьем — Санкт-Петербург с 2693 заражениями.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право самостоятельно расширять сроки при необходимости. С 25 октября нерабочие дни начались в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и в Пермском крае.

Во всех шести субъектах для посещения мест скопления людей будет действовать система QR-кодов. Пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, надлежит соблюдать режим самоизоляции. Предприятиям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционную работу.