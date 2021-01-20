Попова призвала к скорейшему проведению вакцинации

https://static.news.ru/photo/e9f174fa-5b03-11eb-aca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинацию населения России от коронавирусной инфекции нужно провести в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление она сделала в ходе разговора с журналистами.

Руководитель ведомства утверждает, что как только от болезни будут привиты 60% населения страны, эпидемиологическая ситуация начнёт стабилизироваться. Коллективный иммунитет поможет сдержать распространение инфекции по территории РФ и в будущем помочь преодолеть пандемию.

Очень важно сегодня провести кампанию по вакцинации максимально быстро, максимально эффективно, чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета <...> не сформировалось, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что как только у 60% населения страны будет сформирован иммунитет, можно будет считать, что эпидситуация в России взята под контроль. Впрочем, это не значит, что даже после достижения этого результата вакцинация прекратится.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти половина жителей Республики Татарстан уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Правда, руководитель ведомства не уточнила, является ли этот иммунитет следствием вакцинации или же он появился у жителей после перенесённого заболевания.

До этого сообщалось, что российские предприятия технически готовы к созданию такого количества вакцин от COVID-19, которое необходимо для создания популяционного иммунитета. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Он отметил, что помимо вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в скором времени в России зарегистрируют третий препарат, который разрабатывается Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это, по словам Дмитриева, станет «большим подспорьем».