Попова призвала использовать нерабочие дни для вакцинации от COVID-19

Жителям России нужно использовать период нерабочих дней для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». По её мнению, это позволит остановить распространение инфекции и «хорошо встретить Новый год».

Она отметила, что нерабочие дни лучше провести дома, ограничив число контактов.

Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать ещё для того, чтобы привиться, — сказала она.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. По его словам, главная задача на данный момент — «сбить пик новой волны эпидемии». В то же время главы регионов вправе принимать самостоятельные решения по введению нерабочих дней — вводить их раньше и отменять позднее, подчеркнул российский лидер. В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Ранее сообщалось, что примерно треть работающих россиян не будут отдыхать в нерабочие дни, которые ввёл своим указом президент РФ Владимир Путин. В их число войдут сотрудники розничных магазинов и промпредприятий непрерывного цикла, медицинские работники и транспортники.