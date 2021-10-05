Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах гриппа в России

В осенне-зимний сезон россияне могут столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Она также предупредила, что люди, переболевшие коронавирусом, сильнее подвержены риску заразиться гриппом.

Руководитель ведомства пояснила, что в текущем году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и в нём содержится два варианта вируса гриппа А.

Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации, — сказала Попова.

Она также отметила, что те, кто переболел COVID-19, более уязвимы перед гриппом. Для них риск заразиться любым штаммом столь же высок, как для пожилых и тех, кто работает с большим количеством людей.

Попова добавила, что вакцина от гриппа имеется во всех регионах страны в достаточном количестве. В этом году россиянам доступна четырёхвалентная вакцина от всех существующих и рекомендованных ВОЗ к вакцинации вирусов гриппа.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что прививаться от гриппа и коронавируса необходимо с интервалом в месяц. Если человек заразился гриппом или ОРВИ, то прививку от COVID можно делать спустя две-три недели после выздоровления.