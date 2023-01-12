В Роспотребнадзоре заявили о возможной нехватке иммунитета для «кракена» Попова: перенесшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»

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При субварианте «омикрон»-штамма «кракен» может не хватить иммунной защиты после перенесенной коронавирусной инфекции, поэтому необходимо заботиться о здоровье и быть осторожнее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». Известно, что первый случай «кракена» ранее был выявлен в Пензенской области.

Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своём здоровье, — сказала она.

Иммунолог Николай Крючков ранее предупредил, что новый подвариант «омикрон»-штамма «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов. По словам врача, его симптомы те же, что и у «омикрона»: насморк, кашель, общая слабость, температура и боль в мышцах. Также у заболевшего могут возникнуть проблемы с желудком. В группе риска — люди старше 65 лет, носители хронических заболеваний, беременные и дети в возрасте до трех лет.

Вирусолог Павел Волчков ранее посоветовал тем, кто не болел коронавирусом за последний год, вакцинироваться для противостояния новому подштамму «кракен». Он отметил, что эта мутация коронавируса не представляет большой опасности, так как у многих уже выработался иммунитет к COVID-19, но прививка лишней не будет.