Попова отчиталась по плану вакцинации россиян

https://static.news.ru/photo/b7b1e7b4-46c6-11eb-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Несмотря на пандемию, в России удалось, согласно национальному календарю прививок, в 2020 году выполнить запланированные вакцинации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, в этом году нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарём. Мы привили детей как должно, не хуже, чем в прошлом и в предыдущие годы. Мы прививали взрослых, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что 58% населения страны сделали прививку от гриппа. Попова отметила, что таким образом, поручение президента РФ по вакцинации практически выполнено, и пояснила, что объединение двух вирусов — COVID-19 и гриппа — может протекать очень сложно и нести угрозу жизни пациента.

Ежегодно от гриппа в мире умирают более 600 тысяч человек. Профилактировать грипп бывает сложно, вирус постоянно мутирует, образуются новые штаммы. В текущем году в мире появились сразу три неизвестных разновидности инфекции.

Отличить грипп от простуды или коронавируса достаточно сложно. Но есть несколько симптомов, которые с большой вероятностью указывают на данное заболевание. Ранее и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал, на что стоит обратить внимание в начале заболевания, сообщал NEWS.ru.