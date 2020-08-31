Попова оценила возможность второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/5eeac11c-ebba-11ea-aa38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что второй волны коронавируса может не быть, если соблюдать все меры безопасности.

Если мы будем соблюдать правила, ничего <...>, изменений произойти не должно, — цитирует её РИА Новости.

Попова рассказала, что с приближением зимнего периода Роспотребнадзор всегда готовился одинаково к всплеску простудных заболеваний. Теперь же, в свете пандемии, подготовка и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и специалистов вышла на новый уровень.

Как писал NEWS.ru, Попова рассказала, что все школы отчитались о своей готовности к учебному году. Теперь все родительские собрания, в том числе для родителей первоклассников, будут проходить онлайн. Кроме того, из-за COVID-19 отменены единые звонки с урока. У школьников в целях соблюдения безопасности будет свой график перемен и индивидуальные схемы передвижения по школе.

Учащиеся разных классов будут пользоваться разными лестницами при подъёме в кабинеты, где будут проходить уроки. Подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.