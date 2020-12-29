Попова: лишь единицы заболеваний позволяют повторно заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebe13780-4acf-11eb-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание. Таких заболеваний в мире единицы. Не так давно их было 24. Сегодня их насчитывается во всём мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек, — сказала глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил шанс повторного заболевания COVID-19 только в случае, если в первый раз вирус был перенесён «на ногах».

При этом он добавил, что появляющуюся информацию якобы о повторных случаях заражения коронавирусом принимать во внимание нужно, но «относиться к ней как к научно достоверному факту пока рано». Эксперт уточнил, что люди, перенёсшие коронавирус в бессимптомной форме, иммунитет к инфекции не выработали, поэтому им необходимо вакцинироваться, так как они могут в такой же лёгкой форме заболеть и второй, и третий раз, писал NEWS.ru.