Попова назвала сроки появления в мире новых значимых мутаций COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки появления в мире новых значимых мутаций коронавируса, пишет ТАСС. По её словам, они появляются раз в полгода. При этом вариант коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России.

В среднем новые значимые мутации коронавируса появляются раз в полгода, — заявила Попова.

Ранее директор британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн заявил, что людям придётся ставить прививки от коронавируса как минимум раз в год в ближайшие несколько лет, чтобы обеспечить защиту от новых штаммов. Вместе с тем в компании считают, что вакцинированные двумя дозами препарата всё же могут быть защищены от сложных форм течения коронавируса.

Ранее исследователи из Африканского исследовательского института здравоохранения (ЮАР) выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма.

В то же время завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова предположила, что «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса, а пандемия пойдет на убыль. По её мнению, вирус в итоге превратится в обычный «сезонный» и не будет массово вызывать тяжёлые формы заболевания.