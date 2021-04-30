Попова назвала «срок годности» иммунитета от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2b897ca0-a9f1-11eb-800a-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Иммунитет от коронавируса имеет так называемый срок годности. Антитела находятся в организме обычно около 10--12 месяцев.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». При этом она отметила, что защита достаточно устойчивая.

Мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый, — сказала Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора предупредила, что нынешние российские вакцины защищают от всех известных штаммов.

В России ситуация с коронавирусом пока стабильная. Критичного роста заболеваемости нет. По мнению Поповой, ухудшения ситуации после майских праздников не будет при условии полного соблюдения профилактических мер.

Российские медики недавно выявили новый штамм российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга. Как рассказал директор НИИ имени Пастера академик РАН иммунолог Арег Тотолян, новый штамм обнаружил именно его институт.