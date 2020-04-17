Попова назвала медленным рост числа заразившихся коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/63e2472e-80a0-11ea-8017-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Рост числа заразившихся коронавирусом в России остаётся плавным и медленным, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В РФ проводится 103,5 тысячи исследований на коронавирус в сутки. Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45–50% от всех заразившихся, отметила она.

По данным на 17 апреля, в 81 российском регионе за последние сутки подтверждено 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлении 286 пациентов, скончался 41 человек. Всего диагноз COVID-19 поставлен в РФ 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Ранее подведомственный Роспотребнадзору научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Они есть у переболевших COVID-19. По словам Поповой, в Москве уже началось популяционное тестирование на антитела, писал NEWS.ru.