Попова назвала критерий, когда ситуацию с COVID можно считать нормальной

https://static.news.ru/photo/baf608a0-96b9-11ea-9765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, при каких обстоятельствах можно будет сказать, что ситуация в России с распространением коронавиурса нормализовалась. Речь об этом можно будет вести при полном отсутствии выявленных заболевших, считает она.

Об этом главный санитарный врач заявила в интервью телеканалу «Россия 1». Отвечая на вопрос, сколько выявленных пациентов с COVID-19 должно быть, чтобы можно было сказать, что всё нормально, Попова ответила: «Ноль».

За последние сутки в России обнаружено 10 598 новых случаев коронавируса, зафиксировано 113 смертей. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 262 843 случая инфицирования, в 2418 из них болезнь завершилась летальным исходом.

В Москве за последние 24 часа выявлено 4748 заболевших, умерли 68 человек. С начала эпидемии в столице диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, скончались 1358 человек, писал NEWS.ru.