Попова назвала категории людей, наиболее подверженных заражению COVID

https://static.news.ru/photo/fa1cd486-2d96-11eb-a410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категории россиян, которые чаще других заражаются коронавирусом.

Так, по её словам, чаще всего заболевание передается среди людей старше 60 лет, но в то же время крайне высокие показатели отмечаются среди россиян от 30 до 49 лет.

Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих, — приводит слова Поповой «Комсомольская правда».

Также она сообщила, что врачи опрашивают всех заболевших, и в 85% люди признаются, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки.

Ка писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора отмечала, что положение остаётся напряжённым и призвала усилить контроль за введёнными в связи с распространением COVID-19 ограничениями.

В России за последние сутки впервые было зафиксировано более 25 тысяч новых случае заражения коронавирусом. В 85 регионах РФ зарегистрировали 25 173 новых пациента, среди которых 23,5% — без клинических проявлений.

Отмечается, что больше половины новых случаев приходятся на 10 российских регионов, при этом больше 25% заражений выявляются в Москве.

За 24 часа по всей стране вылечились 16 тысяч человек, жертвами пандемии стал 361 россиянин.