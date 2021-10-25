Глава Роспотребнадзора назвала процент заболевших «дельта»-штаммом в мире

Почти 100% заражений коронавирусом в мире приходится на «дельта»-штамм. При этом данная разновидность коронавируса изменяется в шесть раз медленнее, чем грипп. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

Подлинии мы видим внутри «дельты», это сейчас 100% всех вирусов (варианты нового коронавируса. — NEWS.ru) в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным. И он распространился по всему миру, — заявила Попова.

Она добавила, что пока ничего тревожного в мутациях коронавируса нет, но не исключено, что ситуация изменится, поскольку как в мире, так и в России население прививается очень медленно. Это даёт коронавирусу время, чтобы видоизменяться и приспосабливаться.

Ранее сообщалось, что за последние сутки количество новых заражений COVID-19 в России достигло 37 930. Это новый максимум с начала пандемии. За 24 часа от коронавируса скончались 1069 человек, полностью выздоровели 20 690 человек.