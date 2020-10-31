Попова: наличие разных вакцин от COVID даёт врачам «возможность манёвра»

https://static.news.ru/photo/31098902-1b5f-11eb-b102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких отечественных вакцин против коронавируса предоставляет «возможность манёвра». Медики смогут использовать именно тот препарат, который в каждом конкретном случае лучше подходит пациенту.

Есть выбор у врачей, есть выбор у нас как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе. У кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания, есть люди старшего возраста, которым нужно щадящим методом привиться. Есть люди молодые, активные, которым нужно привиться быстрее, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» (центр имени Гамалеи) была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Её производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

В Москве в течение ближайшего месяца начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Cпутник V» центра имени Гамалеи. Об этом 30 октября заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, писал NEWS.ru.