Попова: Массовое тестирование не выявит у россиян иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/0a3eeb6e-7b37-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Проведение массового тестирования на наличие антител к новому коронавирусу не должно выявить наличие иммунитета к COVID-19 у большей части россиян. Об этом 10 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ожидать этого абсолютно точно не стоит. Поэтому все меры, порой кажущиеся очень жёсткими, сегодня предпринимаются, — цитирует ТАСС руководителя ведомства, ответившую на вопрос, стоит ли ждать того, что после начала массового тестирования на антитела окажется, что более 70% россиян уже переболели коронавирусной инфекцией.

Ранее Попова сообщила, что заболевание протекает без симптомов у 20-25% инфицированных коронавирусом в РФ. По её словам, зарубежные коллеги также указывают на то, что у многих заражённых отсутствует клиническое проявление инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.