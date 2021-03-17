Попова: иммунитет после прививки от COVID может не появиться у 10%

https://static.news.ru/photo/3c01996a-874a-11eb-86e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среднем у каждого десятого вакцинированного может не появиться иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

10% населения земного шара, или 10% в любом городе и населённом пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена, — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в таком случае эти 10% всё равно будут защищены от коронавируса, так как ему будет негде распространяться.

Что касается ситуации с COVID-19 в РФ, то она стабилизируется, так как заразившихся с каждым днём становится всё меньше и меньше, но по прежнему остаётся напряжённой. По словам Поповой, судя по развитию эпидемиологического процесса с коронавирусом, становится более очевидным — вирус имеет сезонный характер. Его передача при этом чаще всего происходит внутри семьи. Глава ведомства напомнила, что если кто-то из близких заразился, то его необходимо изолировать в отдельной комнате. Кроме того, главный санитарный врач подчеркнула, что маска — всё ещё обязательный атрибут для тех, кто не хочет рисковать своим здоровьем.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 418 436 случаев заражения, выздоровели 4 024 975 человек, умерли 93 364.

Ранее Попова сообщила, что на территории России нет тяжело заболевших британским или южноафриканским штаммами коронавируса. Она также рассказала, откуда россияне привозят новую болезнь, писал NEWS.ru.