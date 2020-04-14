Попова: число заболевших COVID-19 без симптомов в России составляет 30%

https://static.news.ru/photo/2555e966-7e84-11ea-ac94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России почти треть от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией переносят её без явных симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня всё шире и шире используется обследование здоровых людей. Чем больше мы обследуем, тем больше находим людей с бессимптомным течением заболевания, вызванного коронавирусом. И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением, — сказала Попова в эфире Первого канала.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что суточный прирост заболевших в 17–19% позволяет обеспечивать помощь всем пациентам с COVID-19.

Сегодня подъем стабильный, больше 17-18%, максимум 20% прироста в день Россия не показывает. И вот такое плавное прохождение высокого уровня позволяет лечить всех, оказывать максимально правильную и высококвалифицированную помощь всем больным, — пояснила она.

Попова заверила, что здравоохранение Москвы, Подмосковья и большей части регионов России сейчас полностью готово к борьбе с коронавирусом. При этом глава ведомства отметила, что результат двух недель самоизоляции будет виден на текущей неделе.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше. 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее заболевшая COVID-19 россиянка обратилась в полицию из-за разглашения данных.