Попова: 11 из 16 заражённых «омикроном» в России были вакцинированы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 11 из 16 российских туристов, у которых после возвращения из ЮАР был выявлен штамм коронавируса «омикрон», были вакцинированы от COVID-19, передаёт ТАСС. Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.

Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон», <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их семь, — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что клинические проявления коронавируса наблюдаются у 17 прибывших из ЮАР в Россию. У большинства из них инкубационный период составил семь дней.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что из 177 помещённых на изоляцию после возращения из ЮАР у 16 россиян диагностирован «омикрон», что свидетельствует о достаточно высокой контaгиозности этого штамма. Она добавила, что данные об эффективности российских вакцин против нового штамма COVID-19 появятся в течение двух недель. Учёные страны работают над этим.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В настоящее время в большинстве стран на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. ВОЗ неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.