Помощник главы ВОЗ заявил о возможности избежать второй волны коронавируса

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Медицинские власти располагают в настоящее время всеми необходимыми инструментами, чтобы избежать второй волны COVID-19. Так считает помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра.

Вторая волна? Она не обязательно придёт, и в любом случае мы можем её избежать. Теперь у нас есть все инструменты, — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Говоря о новом росте числа инфицированных, эксперт напомнил, что отчасти он связан с расширениями возможностей диагностики. Кроме того, пояснил Гуэрра, проблематичен не столько сам рост количества заболевших, сколько число тяжёлых пациентов. Однако последнего пока не наблюдается.

Распространение инфекции увеличивается, что соответствует интенсификации контактов. Но одно дело, волна, которая определяется ростом заражений, и другое, когда она связана с тяжелобольными, — сказал он.

При этом на вопрос, является ли обнадёживающим фактором то, что примерно у трети новых заболевших нет вообще никаких симптомов, специалист ответил отрицательно.

Мы не уверены, что даже очень легкая симптоматика сегодня не может привести к ущербу для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Не желаю казаться паникёром, но есть свидетельства того, что позже могут возникнуть серьёзные последствия. Да, мало кто из детей попадает в реанимацию, но им не стоит чувствовать себя непобедимыми. Вирус может сказаться на их организме позже, — отметил он.

Помощник главы ВОЗ заявил также, что с началом учебного года рост случаев заражений неизбежен. Эпидемиологи ещё окончательно не выяснили, насколько велика вероятность распространения COVID-19 через детей. Пока предполагается, что быть переносчиками инфекции могут дети примерно с 12 лет. До этого времени их способность передавать вирус ниже. Гуэрра добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на конференции ВОЗ 31 августа.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.