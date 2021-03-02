Уменьшает риск сердечного приступа: врач раскрыл пользу пива

Многие россияне любят пить пиво и позволяют себе бокал хмельного напитка после работы или в выходной день. Между тем мало кто знает о том, что этот вид алкоголя в определённых случаях и дозах может быть полезен. Например, умеренное употребление качественного пива способствует омоложению клеток кровеносных сосудов и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. О других плюсах пенного напитка, а также о том, почему им всё-таки не стоит злоупотреблять, — в материале NEWS.ru.

Принести пользу организму способно лишь пиво высокого качества с низким содержанием спирта. В нём находится довольно большое количество макро- и микроэлементов. В частности, калий, магний, фосфор, железо, медь и цинк, а также витамины группы В. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

В пиве также содержится кремний, который полезен для укрепления костей. Кроме того, в составе напитка присутствуют растительные волокна. Они снижают уровень плохого холестерина в крови и предотвращают формирование тромбов, поясняет врач.

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Между тем употребление пива в умеренных количествах (не более одного-двух стаканов в день) уменьшает риск сердечного приступа, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, употребление пенного напитка способствует омоложению клеток кровеносных сосудов за счёт ускорения обменных процессов в организме, а также оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие, поясняет Титова.

Пиво обладает очень сильным мочегонным эффектом. По этой причине оно очищает почки, выводит из организма определённые вредные вещества (например, соли тяжёлых металлов), а также снижает опасность возникновения камней.

В обществе широко распространён стереотип, что от пива толстеют. Однако это утверждение не совсем соответствует действительности, заявляет диетолог. Качественное светлое пиво — хороший источник питательных веществ для полезных бактерий желудочно-кишечного тракта. А входящие в состав этого напитка растительные волокна улучшают функции пищеварительной системы.

Не всё так радужно

Тем не менее следует понимать, что те сорта пива, в которых содержится много спирта, оказывают негативное влияние на печень, сердце, желудок и другие органы, поясняет Титова.

Также часто с пивом едят что-то солёное, жирное и жареное. Это достаточно быстро приводит к появлению лишнего веса. Поэтому, чтобы пиво приносило пользу, нельзя комбинировать его с разнообразными закусками. Светлана Титова диетолог диетолог

Между тем в промышленном производстве сегодня практически невозможно найти натуральное пиво с низким содержанием спирта, отметила в разговоре с NEWS.ru терапевт и диетолог Ольга Бурлакова. Кроме того, в большинстве хмельной продукции, которая сегодня широко представлена в магазинах, содержатся химические подсластители, консерванты, стабилизаторы, красители и ароматизаторы. Все эти компоненты оказывают крайне негативное влияние на организм, подчёркивает специалист. Кроме того, в пиве присутствуют сивушные масла, которые при чрезмерном употреблении способны разрушать клетки печени, отмечает Бурлакова.

Особую опасность пиво представляет для мужчин. Всё дело в том, что в этом напитке содержатся эстрогены — природные женские гормоны. Чрезмерное употребление хмельного напитка приводит к изменению гормонального фона у представителей сильного пола. Это, в свою очередь, становится причиной того, что тело мужчины начинает становиться более женственным — появляются животик, округлые бёдра. Иногда даже тембр голоса меняется. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

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Ещё одна проблема, с которой могут столкнуться любители хмельного напитка, — пивной алкоголизм. В большинстве случаев страдающие им люди впоследствии переключаются на более «серьёзные» напитки. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Пивной алкоголизм характеризуется потерей количественного контроля выпитого. То есть человек стремится находиться в состоянии опьянения как можно дольше и может употреблять крайне много хмельного напитка за одни сутки — от шести литров и выше. Кроме того, пивной алкоголизм характеризуется запойной формой. Больной может употреблять хмельной напиток на протяжении нескольких дней или даже недель. Алексей Казанцев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Пивной алкоголизм приводит к увеличению печени, почек, отёку головного мозга, а также к изменению формы сердца и увеличению его объёма, отмечает нарколог. Кроме того, чрезмерное употребление этого хмельного напитка нарушает водно-электролитный баланс и выводит из организма калий, магний, кальций и натрий. Впоследствии человек может столкнуться с остеопорозом и проблемами с сердечно-сосудистой системой, подытожил Казанцев.